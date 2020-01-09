موافقة 95% من دائني«أمــلاك» علــى شـــروط الهــيكلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «أملاك للتمويل»، حصولها على موافقة 95% من دائنيها على شروط إعادة هيكلة ديونها، ونسبة 5% المتبقية تمثل 3 دائنين فقط من أصل 27 دائناً، مؤكدة استمرارها في المفاوضات معهم للوصول إلى حل.

وأفادت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، بأن منجزاتها منذ خطة إعادة الهيكلة في نوفمبر 2014 تشمل:

- عام 2014: أتمت بنجاح عملية إعادة هيكلة لودائعها الاستثمارية البالغة 10.2 مليار درهم، وسددت 2.8 مليار درهم نقدا لمموليها.

- عام 2015: سددت دفعة مقدمة بقيمة 758 مليون درهم لممولين، وتم استئناف تداول أسهمها في سوق دبي المالي في يونيو 2015.

- عام 2016: سددت الشركة دفعة مقدمة قيمتها 274 مليون درهم للممولين، وقامت بعملية إعادة تفاوض ناجحة على الشروط الرئيسية لإعادة الهيكلة مع مموليها.

- عام 2017: سددت مبلغ 100 مليون درهم إضافية للممولين.

- عام 2018: سددت دفعة مقدمة قيمتها 684 مليون درهم للممولين.

- عام 2019: وصلت نسبة السداد لتسهيلات مزودي السيولة إلى 92%.