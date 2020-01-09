شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الشارقة» تنظم زيارات إلى مشاركين بعروض الخريف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة في قسم العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية، زيارة إلى عدد من المعارض التي تنظمها مؤسسة الشارقة للفنون ضمن البرنامج الذي أطلقته لخريف 2019 والذي يستمر حتى الثاني من فبراير/ شباط المقبل، بهدف رفد المشهد الثقافي والإبداعي في الشارقة ببرامج ومبادرات فنية نوعية.
وتأتي هذه الزيارة التي ترأسها إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب عدد من موظفي وموظفات الغرفة، من منطلق التعاون القائم بين غرفة الشارقة ومؤسسة الشارقة للفنون، وضمن سلسلة من الزيارات التي تحرص الغرفة على تنظيمها سنوياً بهدف التعريف بمعالم الشارقة، وتحقيقاً للشراكة المؤسسية مع عدد من الجهات الثقافية والاجتماعية في الإمارة.
وأكد إبراهيم راشد الجروان، أن تنظيم هذه الزيارة، يستهدف دعم جهود الترويج لإمارة الشارقة ولفعالياتها، وأنشطتها، ومعالمها المميزة، بما يُسهم في تعزيز مسيرة الإمارة وتميزها على مستوى المنطقة، والعالم، مضيفاً أن الزيارة تندرج ضمن مبادرات الغرفة الموجهة لموظفيها وموظفي المؤسسات التابعة لها، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه فريق عملها من خلال تنظيم أنشطة دورية للترفيه عنهم، وتعزيز ثقافتهم واعتزازهم بتاريخ ومعالم وإنجازات دولتهم وإمارتهم، منوهاً بجهود مؤسسة الشارقة للفنون في استقطاب هذا التنوع الثقافي، بما يعزز من جاذبية الإمارة ويؤكد مكانتها الثقافية المتميزة وجهودها الرامية إلى تهيئة أجواء مثالية للتواصل الحضاري بين الشعوب من خلال احتضان الفعاليات الفنية من شتى أنحاء العالم.
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