«إم يو إف جي»: اقتصاد دبي مرشح لأداء أفضل ونمو أعلى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يتوقّع تقرير اقتصادي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صدر عن بنك «إم يو إف جي» حدوث تحسن في النمو الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2020، على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتعاظمة، وتدنّي مكاسب النفط والطاقة، وقال: من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإقليمي بنسبة 2.7% العام الحالي، مقارنة باستقرار النمو عند 0.1% في عام 2019.

كما توقّع التقرير أن تشهد دبي التي تتمتّع حالياً باقتصاد هو الأكثر تنوّعاً بين الاقتصادات الإقليمية، لاسيّما وأنّ قطاع الهيدروكربونات يشكّل 1.6% فقط من إجمالي الناتج المحلي فيها، تحسّناً في النمو الاقتصادي هذا العام. وهذا النمو سيكون بسبب عدة عوامل ستحقّق زخماً كلياً، وتؤدي إلى نمو حقيقي أعلى لإجمالي الناتج المحلي في الإمارة. وأن إجمالي الناتج المحلي لدبي في عام 2020 سيتعزّز بفضل نشاط مؤسسي أقوى ونمو أعلى في مجال الائتمان، وارتفاع الأسعار العقارية، وتفاؤل متجدّد في قطاع الأعمال حول النتائج المستقبلية مع تطلّع الشركات إلى إكسبو 2020. وقال التقرير: إن السعودية كانت الأفضل أداء في العام الماضي، ومن المتوقّع أن تحافظ على هذا المركز كأفضل أداء على مستوى المنطقة في عام 2020 أيضاً. هذا الأداء سيظل أقل من متوسط التعادل على المدى الطويل والبالغ 4.2%.

ووفقاً للتقرير فإنّ «المستثمرين يشعرون بارتياح متزايد؛ نتيجة للجهود والنشاط اللذين تبديهما السلطات السعودية لتحسين بيئة التشغيل، ولجذب الاستثمارات الأجنبية، ولتطبيق الإصلاحات الهيكلية توافقاً مع أهداف رؤية 2030». وقد اختيرت المملكة العربية السعودية كأفضل بلد تجري فيه إصلاحات في العالم، استناداً إلى تصنيفات البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال في البلدان؛ حيث قفزت المملكة 30 مركزاً إلى المركز 62 في تصنيفات 2020.

وقد نالت الخصخصة على وجه التحديد دفعة قوية في السعودية، ومن المتوقّع أن تحقّق المزيد من الزخم في عام 2020. يقول التقرير: «نحن نعتقد أن المملكة وكذلك بقية المنطقة ستُسرّع خطط الخصخصة هذا العام، بما ينسجم مع استراتيجية التحوّل الاقتصادي».

يوضّح إحسان خومان، رئيس البحوث والاستراتيجيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إم يو إف جي» ومحرّر التقرير: «تعد مبادرات الخصخصة جزءاً أساسياً من استراتيجيات الحكومات الإقليمية؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية ولتعديل الاقتصاد هيكلياً للابتعاد عن الاعتماد على «الهيدروكربونات»، وعدم الاعتماد على أسعار النفط والغاز المتذبذبة؛ ولذلك، فقد طوّرت الحكومات خطط إصلاح كبيرة؛ حيث تلعب خصخصة الشركات المملوكة للدولة دوراً مركزياً قي هذه المبادرات».