سياحة أبوظبي تستعرض نمو القطاع ومبادرات 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الثلاثاء الماضي، الاجتماع الدوري لتطوير القطاع السياحي في الإمارة بحضور مديري وممثلي المنشآت الفندقية والجهات الشريكة العاملة والمعنية بالقطاع.

سلّط الاجتماع الدوري رُبع السنوي الضوء على أحدث توجهات ومبادرات قطاع السياحة والضيافة في أبوظبي من خلال جدول أعمال تناول العديد من الموضوعات المهمة، من بينها مناقشة مؤشرات الأداء وإحصاءات نتائج الربع الأخير من 2019، وخطط دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي للمحافظة على زخم النمو السياحي المطرد واستقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة بالتعاون مع شركائها، إلى جانب عرض مشاريعها الاستراتيجية، وتقديم إيجاز عن «إكسبو 2020 دبي».

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «ينعقد اجتماع تطوير القطاع السياحي خلال مرحلة حاسمة في مسيرة نمو قطاع السياحة في أبوظبي، عقب إنجازاتنا الملموسة خلال العام 2019 الذي شهد مؤشرات إيجابية على جميع مقاييس الأداء الرئيسية، بما في ذلك عدد الزوار ونزلاء الفنادق. يمنحنا هذا الاجتماع الدوري فرصة استثنائية للقاء شركائنا، وتأكيد شكرنا العميق وتقديرنا لجهودهم في تحقيق أهدافنا المشتركة، وعرض أبرز التطورات المرتقبة في العام 2020».

استمع الحاضرون إلى شرح عن النمو الذي أحرزته المنشآت الفندقية في أبوظبي على جميع مؤشرات الأداء الرئيسية خلال الربع الأخير من العام 2019، وناقش الاجتماع أيضاً تفاصيل الحملة الترويجية الصيفية التي تطلقها سنوياً دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لزيادة عدد الزوار وتشجيعهم على تمضية فترات إقامة أطول في الإمارة خلال أشهر الصيف التي يصاحبها تباطؤ تقليدي في الحركة السياحية.

كما تضمن جدول الأعمال عرضاً لمبادرة مكتب أبوظبي للمؤتمرات التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي باستحداث لجنة استشارية للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الصين، وهي أول لجنة متخصصة من نوعها في السوق الصيني، حيث تهدف إلى اغتنام آفاق النمو الواعدة في قطاع سياحة الأعمال عن طريق تعميق أطر التعاون والشراكة مع أهم الجهات الفاعلة في هذا السوق الكبير.

وقدم الاجتماع شرحاً مفصلاً عن أحدث التطورات الأخيرة في مشروعات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الاستراتيجية. كما استعرض مكتب أبوظبي للمؤتمرات جدول فعالياته المقرر تنظيمها خلال العام 2020.

اختتم الاجتماع بعرض دور «إكسبو 2020 دبي» المتوقع في دعم الأداء السياحي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة، والتعاون القائم بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومنظمي «إكسبو 2020 دبي» للتنسيق بين الجانبين.