«مالية الشارقة» تقيم ورشة حول نظام الجوائز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة بمقرها صباح أول من أمس، ورشة تعريفية حول نظام الجوائز الحكومية للدورة الرابعة من جائزة الأداء المالي المتميّز، قدمها ناصر كشواني، الأمين العام للجائزة، وهدفت إلى التعريف بأهميتها وماهيتها وأهدافها، واستعرضت فئاتها، وشروط المشاركة فيها، إلى جانب التطرق لعدة نقاط محورية تهتم بها لجنة تقييم الأعمال المرشحة.

وتهدف الجائزة إلى تكريم الجهات الحكومية المتميّزة مالياً والأفراد العاملين في القطاع المالي الحكومي تقديراً لجهودهم في دعم خطط الحكومة الرشيدة من خلال رفع مستوى الكفاءة في إدارة الموارد وحفظ المال العام، بما يسهم في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة لتعزيز الاقتصاد والدفع نحو الازدهار في إمارة الشارقة.

وحضر الورشة عدد كبير من الجهات والمؤسسات الحكومية المركزية والمستقلة وشبه الحكومية، بجانب أعضاء الأمانة العامة للجائزة ممثلين في مكتب دعم القرار، وإدارة النظام المالي الحكومي، وإدارة الموازنة، وإدارة المشتريات، وإدارة الحسابات، وإدارة الخدمات المساندة، وقسم التدريب والتطوير بالدائرة.

وقال ناصر كشواني: «إن جائزة الأداء المالي المتميّز التي أطلقت وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشكل دافعاً للإدارات المالية في الجهات المشاركة، لتطوير عملها».

وتتوزع الجوائز المؤسسية على خمس فئات، هي الجهة الحكومية الرائدة في الأداء المالي، والجهة الحكومية المتميّزة في تطبيق معايير الموازنات، والجهة الحكومية المتميّزة في تطبيق معايير الحسابات، والجهة الحكومية المتميّزة في تطبيق معايير المشتريات، والجهة الحكومية المتميّزة في تطبيق معايير الإيرادات.

أما فئات المبادرات والمشاريع، فتتضمن فئتين فقط هما الجهة الحكومية المتميّزة في تطبيق مبادرات مشاريع ترشيد النفقات، والجهة الحكومية المتميّزة في تطبيق مبادرات الابتكار المالي.

كما تشمل الجائزة تسع فئات فردية، وتشارك بها 60 جهة حكومية مركزية، و15 جهة حكومية مستقلة وشبه حكومية، أي ما يصل إلى إجمالي 75 جهة.