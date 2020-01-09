«ميرال»: إطـلاق اسـم «الاتـحاد أريـنا» على «يـاس باي»

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أعلنت شركة ميرال، أمس، توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد للطيران، تحصل بموجبها الأخيرة على حقوق إطلاق اسمها على «ياس باي أرينا». ووفق الاتفاقية سيعاد تسمية المشروع ليصبح «الاتحاد أرينا». ويعد هذا المشروع أحد أبرز المشاريع التي تطورها شركة ميرال حالياً على جزيرة ياس، وأول أرينا داخلية متعددة الأغراض من نوعها في أبوظبي.

تلعب كل من «ميرال» و«الاتحاد للطيران» دوراً أساسياً في تحقيق رؤية أبوظبي وتنويع اقتصادها، وسيكون لهذه الاتفاقية انعكاساتها الايجابية على «الاتحاد أرينا» الذي ينتظر أن يصبح أحد المرافق الرائدة في مجال الترفيه على مستوى المنطقة وإضافة نوعية مهمة لجزيرة ياس وقطاع الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وقال توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: إنه لشرف كبير لنا أن ندخل في شراكة مع مؤسسة في حجم ومكانة «ميرال» لما تلعبه من دور أساسي في قطاع السياحة في أبوظبي وعلى مستوى المنطقة، ونحن سعداء بهذه الشراكة التي تجمعنا عبر هذا المشروع الطموح الذي من شأنه تعزيز مكانة أبوظبي وجزيرة ياس كوجهة ترفيهية سياحية وثقافية عالمية المستوى. إن إطلاق اسم «الاتحاد أرينا» على هذه الوجهة المميزة في جزيرة ياس يعزز حضورنا على الساحة العالمية وتواجدنا الواضح في العديد من المواقع الرياضية والترفيهية ومن أبرزها استاد الاتحاد في مدينة مانشستر، موطن فريق مانشستر لكرة القدم. إن هذه الوجهة الجديدة التي يرتفع اسم «الاتحاد» عليها ستجتذب إلى العاصمة الإماراتية المزيد من المواهب الفذة من حول العالم والتي ستقدم لكل من زوار أبوظبي وسكانها خيارات ترفيهية أوسع وبمستوى عالمي.

ومن جهته، أفاد محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال، بالقول: باعتبارها الناقل الوطني لدولة الإمارات، ودورها في ربط عاصمتنا بمختلف المدن والعواصم حول العالم، فإن «الاتحاد للطيران» تعد الشريك المثالي الذي يسهم رفع اسمه على هذه الأرينا في الارتقاء بمكانته على خريطة الوجهات الترفيهية المحلية والإقليمية والعالمية. وسيشكل الموقع الجديد إضافة مهمة إلى الخدمات الفريدة والتجارب اللافتة التي تقدمها جزيرة ياس وأبوظبي، وسيساهم بالتالي في ترسيخ مكانة جزيرة ياس كواحدة من أبرز الوجهات في مجال الترفيه والأعمال.

وقد تم تصميم «الاتحاد أرينا» ليكون أرينا متعددة الأغراض، بقدرة استيعابية مرنة قادرة على استقبال من 200 إلى 18 ألف شخص، واستضافة الأحداث الضخمة والمناسبات الخاصة في أبو ظبي، مثل البطولات الرياضية وفعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والحفلات الموسيقية على مدار العام.