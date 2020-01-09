«سكيورنسي» تجمع تمويلاً بـ 17.65 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك:”الخليج 365”

أعلنت شركة «سكيورنسي»العاملة في مجال تطوير التكنولوجيا المالية والتنظيمية القائمة على تقنية البلوك تشين، عن جمع تمويلات بقيمة 17.65 مليون دولار، بمساهمة نخبة من المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية والشركات الاستثمارية التي تركز على مجالات تكنولوجيا البنية التحتية للأسواق المالية.

وضمت قائمة المستثمرين شركة «ويزدوم تري» كمستثمر استراتيجي، إلى جانب كل من «مكتب أبوظبي للاستثمار» عبر صندوقه الخاص بدعم الشركات الناشئة، وعملاق الخدمات المالية الياباني «مجموعة مونيكس»، بالإضافة إلى عدد من الشركات الاستثمارية مثل «آر آر إي فينتشرز»، و«ستروبيري كريك فينتشرز»، و«بانثيرا كابيتال» التي تعتبر الذراع الاستثمارية لشركة «الفجيرة القابضة».

وقال دان دوني، الرئيس التنفيذي لشركة «سكيورنسي»: تدرك «سكيورنسي» أن سيولة الأوراق المالية الرقمية على المستوى العالمي ستنتج عن آليات موثوقة للتحقق من الهوية وضمان الامتثال للتشريعات المعتمدة في مناطق قضائية مختلفة، وأن تقنية البلوك تشين في الأسواق المالية ستوفر إطار العمل المناسب للتبادل المالي البيني العالمي. وبناءً على ذلك، قمنا خلال السنوات القليلة الماضية بتطوير إطار فريد لا يقتصر استخدامه على كتلة أو منصة واحدة، وهو الأمر الذي يسمح للابتكارات في هذا المجال بالترابط فيما بينها، ويشجع المؤسسات الكبرى، وصانعي السوق، وغيرهم من الجهات الفاعلة في الأسواق المالية على تبني هذا النموذج الجديد بسرعة وسهولة.

وقامت شركة «سكيورنسي»، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، بتطوير عملياتها بشكل كبير في سوق أبوظبي العالمي في الإمارات. وتبرز أهمية الاستثمار الذي قام به مكتب أبوظبي للاستثمار عبر صندوق التمويل التابع له من المساهمة الفعالة المتوقعة لشركة «سكيورنسي» في تعزيز مكانة أبوظبي كأحد أبرز المراكز المالية وأكثرها ابتكاراً.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: نؤكد التزامنا بتوفير الدعم الكامل للشركات المتميزة في مجال الابتكار لتأسيس أعمالها وتطويرها في أبوظبي التي باتت تمثل منارة للتكنولوجيا والابتكار، وحاضنة بارزة للمواهب الخلاقة، وتسهم منظومتنا التكنولوجية في دعم وتمكين شركات مثل شركة «سكيورنسي» لتطوير وتسويق أفضل الابتكارات التقنية العالمية.