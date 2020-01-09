«داتامينا» يحصد جائزتين من «جلوبال كارير» و«كومز ميا»

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في إنجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل من الجوائز ويعزز مكانته كمركز إقليمي في مجال حلول الاتصال العالمية وتبادل الإنترنت، حصد «داتامينا»، مركز البيانات الأسرع نمواً في الإمارات والتابع لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جائزتين مرموقتين في حفلي جوائز «جلوبال كارير» و«كومز ميا» 2019، حيث نال المركز الذي يقدم حلول اتصال عالمية المستوى للعملاء عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جائزة «أفضل مركز مبتكر لتبادل الإنترنت» في النسخة الخامسة عشرة من حفل توزيع جوائز «جلوبال كارير» 2019، التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن. كما حصل «داتامينا» على جائزة «أفضل مبادرة لخدمات الاتصال خلال العام» في حفل جوائز «كومز ميا»، الذي عُقد في فندق جروسفينور هاوس بدبي.

وتأتي هذه الجوائز تقديراً للجهود المتواصلة التي يبذلها المركز والتزامه المستمر بتعزيز التحول الرقمي على مستوى العالم من خلال منظومته العالمية الحديثة والمتطورة لخدمات الترابط البيني التي أطلقها في عام 2019 والتي أسهمت بدورها في تطور «داتامينا» من مركز إقليمي إلى مركز عالمي.

وقال هاني فهمي علي، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع حلول المؤسسات في «دو»: «يواصل مركز «داتامينا» مهمته الهادفة إلى تعزيز التواصل بين مختلف أنحاء العالم وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار وتقنيات وحلول الاتصال المتقدمة. ونحن فخورون بحصولنا على هذه الجوائز المرموقة».