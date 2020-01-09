شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «بوينج» يتراجع 2.3% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع سهم «بوينج» بأكثر من 2%، أمس، بعد حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، حيث هبط السهم في بورصة نيويورك بنحو 2.3% ليسجل مستوى 329.62 دولار.
وتعرضت طائرة أوكرانية من طراز «بوينج 737» أمس، للتحطم بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار طهران، ومقتل كافة من كانوا على متنها، والبالغ عددهم 176 شخصاً. وأعلنت إيران رفضها تسليم الصندوق الأسود للطائرة إلى شركة «بوينج» مع ترجيحها أن اشتعال محرك الطائرة كان السبب وراء حادث التحطم.
كانت هذه تفاصيل خبر سهم «بوينج» يتراجع 2.3% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.