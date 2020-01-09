سهم «بوينج» يتراجع 2.3%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع سهم «بوينج» بأكثر من 2%، أمس، بعد حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، حيث هبط السهم في بورصة نيويورك بنحو 2.3% ليسجل مستوى 329.62 دولار.

وتعرضت طائرة أوكرانية من طراز «بوينج 737» أمس، للتحطم بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار طهران، ومقتل كافة من كانوا على متنها، والبالغ عددهم 176 شخصاً. وأعلنت إيران رفضها تسليم الصندوق الأسود للطائرة إلى شركة «بوينج» مع ترجيحها أن اشتعال محرك الطائرة كان السبب وراء حادث التحطم.