الاقتصاد

النفط يعود للهبوط مع انحسار توترات المنطقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعود للهبوط مع انحسار توترات المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزلت العقود الآجلة لخام برنت، أمس الأربعاء، عن ذروة أربعة أشهر التي بلغتها في بداية محمومة لجلسة التداول عقب هجوم صاروخي شنته إيران على القوات الأمريكية في العراق بعد أن بدا أنه لن يؤثر في البنية التحتية للنفط أو تدفقات الخام.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.88% إلى 67.67 دولار للبرميل، بعد أن نزلت أكثر من دولار. وفي التعاملات المبكرة، بلغت العقود أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر أيلول عند 71.75 دولار للبرميل.
وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتاً أو 1.47% إلى 61.78 دولار للبرميل. وبلغت العقود في وقت سابق 65.85 دولار وهو أعلى مستوى منذ أواخر إبريل نيسان.
(رويترز)

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