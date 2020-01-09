أداء متقلـب للأسـهم المحليـة مـع عـودة «التوتـرات الجيوسـياسـية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

خيمت المخاطر الجيوسياسية مجدداً على أداء الأسهم المحلية والخليجية في جلسة الأمس، في سيناريو متكرر منذ مطلع الأسبوع، والمتمثل بالإفراط في التشاؤم، ومن ثم العودة إلى تعويض الخسائر، مع نزول الأسعار لمستويات جاذبة.

وتراجع مؤشر سوق دبي 1.21% وسط ضغوط جماعية على معظم الأسهم، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.74%، مع احتكار أسهم 7 شركات الارتفاعات في السوقين.

وانخفض السوق السعودي، 0.91%، خاسراً 74.86 نقطة، كما تراجع سوق البحرين 0.42% ليفقد 6.7 نقطة، ونزل سوق الكويت 0.14%، وفقد 9.73 نقطة، بينما هبط سوق مسقط على نحو طفيف 0.1% خاسراً 3.9 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بقيمة 244.65 مليون درهم، منها 163.4 مليون درهم في دبي، و81.25 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 177.4 مليون سهم، توزعت بواقع 152.4 مليون سهم في دبي، و25 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 57 شركة، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار أسهم 44 شركة، وجاء ذلك من خلال 4140 صفقة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 2713.48 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والبنوك والسلع والنقل والتأمين والاستثمار والاتصالات.

وهبط قطاع العقار 1.36% مع هبوط «إعمار العقارية» 1.23%، و«إعمار للتطوير» 1.32%، و«إعمار مولز» 0.54%، و«الاتحاد العقارية» 3.92%، و«أرابتك» 3.28%، و«داماك» 2.32%، و«ديار» 2.56%.

وانخفض قطاع البنوك 1.23% إثر انخفاض «دبي الإسلامي» 0.18%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.32%.

وهبط قطاع الاستثمار 1.55% نتيجة هبوط «دبي للاستثمار» 1.56%، و«سوق دبي المالي» 1.43%، و«شعاع كابيتال» 2.03%.

ونزل قطاع النقل 0.81% بعد نزول «أرامكس» 1.7%، و«الخليج للملاحة» 0.22%، وذلك في ظل استقرار «العربية للطيران».

من جهته، هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 5019.35 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات البنوك والاتصالات والعقار والطاقة والتأمين والصناعة والسلع والخدمات.

وهبط قطاع البنوك 0.81% إثر هبوط «أبوظبي الأول» 1.06%، و«أبوظبي التجاري» 0.13%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.75%.

ونزل قطاع العقار 0.5% متأثراً بنزول «الدار» 0.48%، و«إشراق» 0.94%. كما انخفض قطاع الاتصالات 0.61%، بعد هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع الطاقة 0.69% نتيجة هبوط «دانة غاز» 0.11%، و«أدنوك للتوزيع» 1.68%، و«طاقة» 0.22%.

وبالعكس، انفرد قطاع الاستثمار وحيداً بالارتفاع بنسبة 2.48% مستفيداً من ارتفاع «الواحة كابيتال» 4.4%، بالرغم من انخفاض «إشراق» 0.94%.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بنحو 36 مليون درهم، مغلقاً عند 4 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بقيمة 31.6 مليون درهم، وأغلق عند 12.65 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات وصلت إلى 17.85 مليون درهم، مغلقاً عند 5.49 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «أبوظبي الأول»، ب24.3 مليون درهم، مغلقاً عند 15 درهماً، تلاه «أبوظبي التجاري»، بتداولات قيمتها 13.7 مليون درهم، وأقفل عند 7.79 درهم، ثم «اتصالات» بسيولة بلغت 13.35 مليون درهم، مغلقاً عند 16.32 درهم.

واقتصرت الارتفاعات في سوق دبي على ثلاثة أسهم فقط، وفي مقدمتها «دار التكافل»، بنسبة 3.72%، وفي المقابل كان أكبر المتراجعين «المدينة للتمويل»، منخفضاً 7.1% إلى 0.157 درهم.

وسجل «أبوظبي لبناء السفن»، الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، بنسبة 8.02% مغلقاً عند 1.75 درهم، وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنسبة 10% ليغلق السهم عند 2.7 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 11.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.8 مليون درهم محصلة شراء العرب، و930 ألف درهم محصلة شراء الخليجيين، و8.9 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 11.7 مليون درهم كمحصلة بيع.

وعلى صعيد سوق دبي، كانت وجهة الشراء للمستثمرين الأجانب والخليجيين، بصافي استثمار بلغ 11 مليون درهم محصلة شراء، منها 8 ملايين درهم محصلة شراء الأجانب، و3 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 11 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 900 ألف درهم محصلة بيع العرب، و10.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «العربية للطيران»، و«سوق دبي المالي»، و«إعمار العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم والتي جاءت بنسب أكبر من الشراء على أسهم شركات «الاتحاد العقارية»، و«داماك»، و«دي إكس بي»، و«الدار».

من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 16 مليون درهم محصلة بيع، منها 6.8 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و9.2 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 16 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 6.8 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و9.2 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.