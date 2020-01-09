شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات نفط فنزويلا تهبط 32% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت صادرات فنزويلا من النفط الخام 32% العام الماضي إلى 1.001 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات ريفينيتف ايكون وتقارير من شركة النفط المملوكة للدولة (بي دي في إس إيه)، إذ دفع نقص في العاملين والاستثمارات الإنتاج إلى أدنى مستوى في حوالي 75 عاماً، بينما قلصت عقوبات أمريكية الأسواق أمام صادرات البلد العضو في منظمة أوبك.

وأظهرت البيانات أن شركة روسنفت الروسية كانت أكبر متلق للنفط الفنزويلي بحصة 33.5%. (رويترز)

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