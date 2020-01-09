ارتفاع المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو تحسنت في ديسمبر/‏ كانون الأول بفضل التفاؤل في إيطاليا وإسبانيا، إذ أدى تنامي الثقة في قطاع الخدمات لتعويض تدهور المعنويات بين المستهلكين وفي المصانع.

وأظهر المسح الشهري الذي تجريه المفوضية صعود المعنويات الاقتصادية بدول منطقة اليورو البالغ عددها 20 دولة إلى 101.5 نقطة في ديسمبر/‏ كانون الأول من 101.2 في نوفمبر/‏ تشرين الثاني، لترتفع للشهر الثاني على التوالي متجاوزة متوسط التوقعات البالغ 101.4 نقطة في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.

وجاء التحسن في المعنويات مدفوعاً بفضل ثقة أكبر في قطاع الخدمات، أكبر القطاعات الاقتصادية في التكتل وفي قطاع البناء.

وتراجعت المعنويات في قطاع الصناعة قليلاً رغم توقع مديري المصانع ارتفاع أسعار البيع. وتراجعت المعنويات بين المستهلكين بشكل ملحوظ مع توقع الأسر تدهور الأوضاع الاقتصادية. وبين أكبر اقتصادات التكتل، تحسن المؤشر بشكل ملحوظ في إيطاليا وتجاوز المتوسط طويل المدى بعدما نزل على نحو طفيف في نوفمبر/‏ تشرين الثاني.

وسجل ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو تحسناً في المعنويات في جميع القطاعات الاقتصادية التي يتتبعها المسح، مع قفزة للتفاؤل بين أصحاب المتاجر تزامناً مع موسم التخفيضات في عيد الميلاد.

(رويترز)