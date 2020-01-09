«المركـزي» يضـع خـريطـة طـريـق «فنتـك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:علي أسعد



قال المصرف المركزي في رده على استفسارات ”الخليج 365”: إن الإطار الجديد للاستثمارات الخارجية هي السياسات التي توجه الأنشطة الاستثمارية لمصرف الإمارات المركزي وخاصة الأصول المتعلقة بإدارة احتياطات النقد الأجنبي. ويسمح هذا الإطار لمجلس الإدارة بالتعبير عن مدى تحمل المخاطر بالإضافة إلى التعبير عن أهداف الاستثمار لضمان أخذهم بعين الاعتبار خلال الاستثمارات الفعلية. ويحدد هذا الإطار سياسة اختيار المديرين الخارجيين الذين قد يتم تعيينهم لإدارة فئات الأصول، حيث تكون هناك حاجة إلى وجود مهارات متخصصة. ويشكل هذا الإطار الركائز الأساسية لأفضل الممارسات، كما يسهل عملية الحوكمة في الأنشطة الاستثمارية. ويبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 374 مليار درهم، أي ما يعادل 88٪ من إجمالي أصول المصرف البالغة 426 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2019.

وأضاف: يعمل المصرف المركزي على تنفيذ استراتيجية وخريطة الطريق ل «فنتك» (FinTech) من خلال إنشاء مكتب خاص به. وتركز الاستراتيجية وخريطة الطريق على خمسة مجالات استراتيجية (كما هو موضح أدناه) وتضم 19 مبادرة:

• البحث والاستشارة والتطبيق: بدء العمل على البحوث والحلول المتعلقة في مجال «فنتك» (FinTech).

• الواجهة التنظيمية: واجهة بين المشاركين في السوق والوظائف التنظيمية للمصرف المركزي.

• التعاون والاتصال: العمل كمنصة لتبادل الأفكار فيما يتعلق بمبادرات «فنتك» (FinTech) وتيسير المشاريع والمبادرات المشتركة بين السُلطات وأصحاب المصلحة.

• تنمية المواهب: التركيز على المواهب لتلبية الاحتياجات المتزايدة ل «فنتك» (FinTech) في دولة الإمارات.

• التعاون عبر الحدود: التعاون لبناء نموذج شراكة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين عبر الحدود.

ووفقاً لآخر البيانات المصرفية فإن إجمالي استثمارات «المركزي» ارتفعت 7.52% خلال شهر نوفمبر «تشرين الثاني» لعام 2019 لتصل إلى 52.01 مليار درهم وشكلت هذه الاستثمارات حوالي 11.83% من إجمالي أصول المصرف المركزي التي ارتفعت بمقدار 12.65 مليار درهم حوالي 3% خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إجمالي حجمها إلى 439.78 مليار درهم مع نهاية نوفمبر الماضي.