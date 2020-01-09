بالأرقام.. تعرف على أكثر من 15 دولة تستورد المنتجات من مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من عام 2019، حيث ارتفع إجمالي قيمتها بنسبة 2.7% لتصل إلى 307 مليار و36 مليون جنيه تعادل 19.21 مليار دولار فى 9 أشهر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه، 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه"، وتركزت ارتفاعات الصادرات المصرية فى 15 دولة من الأسواق التصديرية المستهدفة المشار اليها خلال عام 2019 . ومن أبرز هذه الدول : الولايات المتحدة فى قائمة أهم الدول المستوردة من مصر بقيمة 1.64 مليار دولار بنسبة زيادة 8.52% . دولة الامارات فى المرتبة الثانية بقيمة 1.41 مليار دولار بنسبة 3.36% . السعودية 1.29 مليار دولار بقيمة 6.74% . تركيا فى المرتبة الرابعة من القائمة بقيمة 1.23 مليار دولار. إيطاليا 993.72 مليون دولار بزيادة 5.17% . بريطانيا بنسبة زيادة 3.79% . مالطة 3.54% . Advertisements أسبانيا 3.39% . ليبيا 2.89% . كندا 2.81% . ألمانيا 2.48% . الهند 2.26% . الجزائر 2.13% . فرنسا 2.06% . المغرب 2.04% .

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