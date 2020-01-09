شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: ندرس خفض سعر الأرز 20% للسوق الحرة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد ممثلا في شعبة الأرز على استعداد للمشاركة فى أي مبادرات لتخفيض السلع في السوق المصرية، وأن شركات مضارب الأرز تدرس حاليا تخفيض الأسعار بالنسبة لسعر كيلو الأرز فى السوق الحرة بما يتراوح من 15 إلى 20%، على أن يتم دراسة هذا المقترح خلال اجتماعات متتالية الأسبوع المقبل.

وأضاف شحاتة لـ"الخليج 365"، أن سعر كيلو الأرز في السوق المصرية اليوم من 6 إلى 7 جنيهات للأرز السائب رفيع الحبة، ومن 7 إلى 8 جنيهات للمعبأ، كما يتم بيع الأرز المعبأ عريض الحبة بما يتراوح من 7 إلى 8 جنيهات، لافتا إلى أن هذه الأسعار تعتبر منخفضة مقارنة بالشهور الماضية نتيجة تغير النمط الاستهلاكى للمستهلك المصرى، والاعتماد بصورة كبيرة على الوجبات السريعة.

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وأشار عضو اتحاد الصناعات، إلى أن مصر تستهلك سنويا من الأرز 3 ملايين طن، أى ما يعادل 250 ألف طن شهريا وفقا لمعدلات الإقبال من المواطنين، لافتا إلى أنه على مستوى الأرز التموينى فإنه سيتم توريد 95 ألف طن لوزارة التموين فى 4 أشهر وفقا للمناقصة التى أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويتم التوريد خلال الفترة من 15 مارس وحتى 15 يوليو المقبل.

وأوضح أن أسعار طن الأرز للسوق الحر تبلغ 7250 جنيه، على أن يتم تخفيض الأسعار بعد الاتفاق على النسب المحددة بين الشركات وفقا لمبادرات تخفيض الأسعار، والتى سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وأوضح أننا نسعى دائما لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.