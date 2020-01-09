شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يغلق عند مستوى قياسي جديد مع عودة انتعاش "وول ستريت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مدعومة بهدوء المخاوف في الأسواق حيال التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران الأمر الذي دفع "ناسداك" للإغلاق عند أعلى مستوى على الإطلاق.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن بلاده سوف تفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية ضد إيران عقب هجماتها الأخيرة ضد قاعدة أمريكية في العراق والتي لم تصب أي جندي - على حد قوله.



وأوضح "ترامب" بأن إيران تراجعت على ما يبدو ويجب العمل على عدم امتلاكها لأي سلاح نووي كما دعا دول العالم للسعي نحو إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران.



وأظهرت بيانات حكومية إضافة القطاع الخاص الأمريكي 202 ألف وظيفة في الشهر الماضي، في حين أشارت التوقعات إلى إضافة 160 ألف وظيفة.

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وفي سوق النفط، هبط سعر "ويست تكساس" بنسبة 4.9% وأغلق عند 59.61 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.65 دولار وأقل سعر عند 59.7 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 4.2% مغلقا عند 65.44 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 71.7 دولار وأقل سعر عند 65.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 161 نقطة) إلى 28745 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28866 نقطة وأقل مستوى عند 28522 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل ستين نقطة) إلى 9129 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9168 نقطة وأقل مستوى عند 9059 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 3253 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3267 نقطة وأقل مستوى عند 3236 نقطة.