صور.. حريق هائل بأحد العقارات بشارع السودان والدفع بـ4 سيارات إطفاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع منذ قليل حريق هائل في أحد العقارات بشارع السودان، بالطابق الخامس وتحاول 4 سيارات إطفاء النيران وتوجهت سيارة إسعاف وسيارة شرطة لموقع الحريق. وأفاد شهود عيان لـ"الخليج 365"، بأن هناك أسرة عالقة بأحد أدوار العمارة، وتجرى محاولات إنقاذها من قبل الحماية المدنية. وأضاف الشهود، أن سيارات الاسعاف نقلت حالتين لأقرب مستشفى لإجراء اللازم وانقاذ المصابين. ويحاول رجال الحماية المدنية حاليًا السيطرة على الحريق بكل الطرق، فيما تم إغلاق شارع السودان من الاتجاه الذي يشهد الحريق. Advertisements

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