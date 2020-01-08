الاقتصاد

انخفاض طفيف لأسعار الذرة قبيل تقرير وزارة الزراعة الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات الأربعاء على نحو طفيف مع ترقب الأسواق لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية فضلا عن تطورات العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.


وهدأت التوترات السياسية في الشرق الأوسط اليوم بعد هجمات إيرانية ضد قاعدة جوية أمريكية وإعلان الرئيس "دونالد ترامب" عدم إصابة أي جندي فضلا عن التزامه بالتهدئة وعدم التصعيد.


وأكد "ترامب" أن إدارته سوف تفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية ضد إيران ولن تسمح لها بامتلاك أي سلاح نووي.

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ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع إصدار وزارة الزراعة الأمريكية تقريرها الأسبوعي بشأن صادرات البلاد من السلع الزراعية.


ووقعت أسعار السلع الزراعية تحت ضغوط عقب تقارير إيجابية بشأن تساقط غزير للأمطار في أمريكا الجنوبية وتوقعات بوفرة المحاصيل في كل من البرازيل والأرجنتين.


وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مارس/آذار بنحو سنتين إلى 3.84 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 3.85 دولار وأقل سعر عند 3.82 دولار.

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