شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض مع انحسار الطلب على المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم مع انحسار الطلب من جانب المستثمرين على المعادن النفيسة نتيجة تبدد المخاوف بشان التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الولايات المتحدة سوف تفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران وأن القاعدة العسكرية في العراق التي تعرضت أمس لهجمات إيرانية لم تسفر عن إصابة أي جندي.

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هذا، وكانت بيانات حكومية قد كشفت اليوم عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 202 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون إضافة 160 ألفاً.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضتت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 1.2% إلى 18.167 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 18.895 دولار وأقل سعر عند 18.085 دولار.