شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع على نحو طفيف بضغطٍ من الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملال اليوم على نحو طفيف في ظل قوة العملة الأمريكية مع هدوء المخاوف الجيوسياسية فضلاً عن تصريحات أوروبية بشان "بريكست".



واستبعدت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا دير لين" إمكانية توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق قبل نهاية العام، وهو أجل الفترة الانتقالية.



يأتي ذلك مع استعداد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" لتنفيذ خروج بلاده من التكتل الأوروبي الموحد بنهاية الشهر الجاري مع الدخول بعد ذلك في فترة انتقالية ستنتهي بنهاية ديسمبر/كانون الأول القادم.

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وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بأن هجمات إيران على قاعدة عسكرية تابعة لبلاده في العراق لم تسفر عن إصابة أي جندي ولم تسفر تقريبا عن أي أضرار.



ودعا "ترامب" إلى سعي قوى عالمية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران مشيرا إلى أن إدارته لن تسمح أبدا بمتلاك طهران أسلحة نووية، كما تنوي الإدارة الأمريكية فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3102، وسجل أعلى سعر عند 1.317 وأقل سعر عند 1.3082.