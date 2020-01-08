شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض بعد تجاوز حاجز 1600 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع تجنب المستثمرين للمعادن النفيسة كملاذات آمنة والإقبال على أصول المخاطرة مجددا في ظل هدوء المخاوف بشأن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة والصين.



وتجدر الإشارة إلى أن الذهب ارتفع على مدار عشر جلسات متوالية وتجاوز اليوم حاجز 1600 دولار للأوقية مدعوما بالتصعيد بين واشنطن وطهران.

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لكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هدأ من روع الأسواق اليوم بالقول إن الهجمات الإيرانية لم تصب أي جندي في القاعدة العسكرية بالعراق وأن إيران تراجعت على ما يبدو داعيا المجتمع الدولي للسعي نحو اتفاق نووي جديد مع طهران.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، هبطت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.9% إلى 1560.20 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1613.3 دولار وأقل سعر عند 1533.9 دولار.