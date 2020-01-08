شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع تهدئة "ترامب" للمخاوف بالأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم بفعل هدوء التوترات الجيوسياسية في الأسواق العالمية عقب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي هدأ من خلالها روع الأسواق.



وفي مؤتمر صحفي اليوم، أكد الرئيس "ترامب" أن الهجمات الإيرانية ضد قاعدة أمريكية في العراق لم تصب أي جندي، وتحدث عن قوة جيش واقتصاد بلاده والقدرة على ردع أي تهديد.



وأضاف "ترامب" بأن بلاده سوف تضيف المزيد من العقوبات الاقتصادية ضد إيران الأمر الذي يعني التخلي عن الخيار العسكري بعد الهجمات الصاروخية التي شنتها طهران أمس.

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وأظهرت بيانات حكومية اليوم إضافة القطاع الخاص الأمريكي 202 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 160 ألفاً.



وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الوظائف الأوسع نطاقاً في أمريكا سوف يصدر يوم الجمعة المقبل، وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد 150 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.