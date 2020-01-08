شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يرتفع بحوالي 4% مع الكشف عن مزيد من إجراءات سلامة رحلاتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تعاملات الأربعاء نتيجة إعلان شركة مشاركة الركوب الأمريكية عن مزيد من إجراءات ورفع معايير السلامة والأمان لرحلاتها وعملائها حول العالم.



وكشفت الشركة مؤخراً عن منح رقم سري لكل عميل لرحلاتها في الولايات المتحدة وكندا بشكل تجريبي كي يكون بمثابة سجل للرحلة.

Advertisements



وأضافت "أوبر" أنها تنوي وضع آلية لتسجيل ما يجري من ماقشات وأحداث في كل رحلة وتوصيلة لمنع أي اعتداءات أو حالات تحرش ضد الركاب.



تجدر الإشارة إلى أن "أوبر" أعلنت مؤخراً تلقي أكثر من ثلاثة آلاف بلاغ بوقوع حالة تحرش واعتداء جنسي من العملاء مما أضر بسمعتها عالمياً، كما كشف مؤسسها "ترافيز كالانيك" عن تصفيته لجميع حصته في الشركة من أجل التركيز على نشاط تجاري آخر يتمثل في شركته الجديدة "كلاود كيتشن".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أوبر" بحلول الساعة 19:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.9% إلى 34.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 34.5 دولار وأقل سعر عند 32.4 دولار.