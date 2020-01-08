شكرا لقرائتكم خبر عن سهم مايكروسوفت" يرتفع وسط توقعات إيجابية بشأن القيمة السوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال تعاملات اليوم بعد إطلاق محللين توقعات إيجابية بشأن أنشطة شركة البرمجيات الأمريكية في الفترة القادمة.



وذكر محللو بنك "مورجان ستانلي" أن القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" سوف ترتفع بشكل إضافي لتبقى اعلى حاجز تريليون دولار بدعم من سياسة المدير التنفيذي للشركة "ساتيا ناديلا" لتنويع مصادر الإيرادات.

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وقفز سهم "مايكروسوفت" بأكثر من 50% خلال العام الماضي نتيجة حماسة المستثمرين حيال أنشطة الحوسبة السحابية "أزور" ونجاح عملاق البرمجيات الأمريكي في بيع اشتراكات لأنظمة وبرمجيات مثل "أوفيس 365".



ورغم تفوقها وانتعاش سهمها في الآونة الأخيرة، إلا أن "آبل" تفوقت على "مايكروسوفت" من حيث القيمة السوقية حيث تلقى سهم "آبل" المزيد من الدعم الذي دفعه أعلى حاجز 300 دولار في الآونة الأخيرة للمرة الأولى على الإطلاق.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بحلول الساعة 18:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 159.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 160.1 دولار وأقل سعر عند 159.9 دولار.