شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الذهب بسلبية قوية ليضغط على مستوى 1556.70 ويحاول التداول دونه الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق اليوم دون هذا المستوى سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي ليتجه نحو دعم القناة الرئيسية الصاعدة حول 1488.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما التماسك فوق 1556.70 سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1617.00.

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