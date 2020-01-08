شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار كسراً لدعم القناة اللحظية الصاعدة ويستقر دونه الآن، ليتجه نحو تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 1.1045 كهدف سلبي تالي، مع الإشارة إلى أن الانخفاض المتوقع سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.1130 والثبات فوقه من جديد.

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