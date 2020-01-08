شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 8-1-2020.. ارتفاع جماعى لكل المؤشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 8-1-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، متجاهلة تأثير التوترات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط بعد ضربة إيران لمواقع عسكرية أمريكية فى العراق، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 10.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.446 مليار جنيه.

إيقاف تداول 23 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 51 شركة لمدة 10 دقائق بعد تراجعها بنسبة 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. إيقاف تداول 23 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 51 شركة لمدة 10 دقائق بعد تراجعها بنسبة 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وضمت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية للغذائية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العامة لصناعة الورق-راكتا، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، القاهرة للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، دايس للملابس الجاهزة، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

كما تراجع إيقاف تداول أسهم؛ مطاحن ومخابز الإسكندرية، المصرية للمنتجعات السياحية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، العربية للأسمنت، إعمار مصر للتنمية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، اودن للاستثمارات المالية، المتحدة للإسكان والتعمير، المنصورة للدواجن، اسيك للتعدين-اسكوم، بالم هيلز للتعمير.





البورصة تربح 10.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، متجاهلة تأثير التوترات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط بعد ضربة إيران لمواقع عسكرية أمريكية فى العراق، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 10.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.446 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 171.1 مليون ورقة مالية بقيمة 784.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.4 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.3% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.3%، والعرب على 6.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.33%.

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ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 68.6 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.8 مليون جنيه، 81.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 13542 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 1862 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 15644 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 5092 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 509 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1335 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 472 نقطة.

وارتفعت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 13 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

الكرمة للسمسرةأصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قراراً رقم 1194 لسنة 2019، بإيقاف شركة الكرمة للسمسرة فى الأوراق المالية، عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالا لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، علماً بأن الشركة محظور استفادتها من الخدمات التى تقدمها البورصة بقرار من لجنة العضوية. الكرمة للسمسرةأصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قراراً رقم 1194 لسنة 2019، بإيقاف شركة الكرمة للسمسرة فى الأوراق المالية، عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالا لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، علماً بأن الشركة محظور استفادتها من الخدمات التى تقدمها البورصة بقرار من لجنة العضوية.





الحديد والصلبأصدرت شركة الحديد والصلب المصرية، بياناً نفت فيه ما نشر ببعض وسائل الإعلان عن تصفية الشركة، مؤكدة أن هذا القرار لا يمكن اتخاذه إلا من خلال جمعية عامة غير عادية، وأن آخر جمعية للشركة قررت اتخاذ قرارها باستمرارية الشركة.