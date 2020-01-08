شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره عقب تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وزادت خسائرها عقب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن إيران.



وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على الهجمات الإيرانية، أكد "ترامب" عدم إصابة أي أمريكي في هذه الهجمات وأعلن استعداد واشنطن لإضافة المزيد من العقوبات الاقتصادية ضد طهران.



وأوضح "ترامب" بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" عليه التدخل في الشرق الأوسط مشددا أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونا استراتيجيا من النفط يغنيها عن نفط الشرق الأوسط.

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وكانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت اليوم ارتفاع مخزون الخام في أمريكا بحوالي 1.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انفخفاضها بحوالي 3.5 مليون برميل.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.6% إلى 59.84 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.65 دولار وأقل سعر عند 59.7 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 3.8% إلى 65.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 71.7 دولار وأقل سعر عند 65.4 دولار.