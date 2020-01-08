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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع قليلاً رغم هدوء القلق من التصعيد في الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي على نحو طفيف أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم في ظل الهدوء الذي ساد الأسواق بشأن التصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
وشنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدة أمريكية في العراق معلنة مقتل العشرات وإصابة المئات، لكن البيت الأبيض نفى حدوث أي إصابة في صفوف القوات بالقاعدة.
وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في مؤتمر صحفي أن إيران تراجعت عما يبدو، لكن بلاده ستفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية ضدها، ودعا "ترامب" دول العالم للسعي من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران.
وأكد "ترامب" في رسالة تهديد لإيران بأن الجيش الأمريكي هو الأقوى والأكبر في العالم ويمتلك أسلحة رادعة وصواريخ سريعة ومميتة وقادرة على بلوغ أي هدف.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6877، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6886 وأقل سعر عند 0.6848.
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