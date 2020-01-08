أرامكو تتفاهم مع شركتين فرنسيتين لدعم الصناعات اللامعدنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة أرامكو السعودية مذكرتي تفاهم مع شركتي «بلاستيبوليس» و»أركيما»، وهما شركتان فرنسيتان رائدتان في تصنيع الكيميائيات المتخصصة، وذلك لتأسيس مركز تميز لمنظومة الأعمال، لتعزيز الصناعات اللامعدنية في المملكة وفرنسا، وزيادة فرص الاستثمار المحلية في المواد اللامعدنية في جميع القطاعات.

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وأوضحت الشركة في بيان لها أن توقيع المذكرتين جاء خلال المنتدى الثاني للمواد اللامعدنية الذي نظمته أرامكو السعودية، في مدينة ليون الفرنسية.

وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في «أرامكو» أحمد عبدالرحمن السعدي، في الكلمة الرئيسة لافتتاح المنتدى «تمثل المواد اللامعدنية فرصة للتعامل مع التحديات التشغيلية، من حيث استدامة الأعمال، كما أنها تتيح لنا النمو في قطاع أعمال التكرير والمعالجة والتسويق».

وأضاف السعدي «بالنسبة لأرامكو السعودية، فإن نمو وتطور وتطبيقات المواد اللامعدنية المختلفة ستكون نقطة تحول فارقة؛ فقد شاهدنا النقلة النوعية في التقنية التي شكلت علوم المواد، والتي بدورها أثرت بشكل فاعل وكبير على صناعتنا».