إيقاف نشاط 14 شركة صرافة ومجوهرات في الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أوقفت وزارة التجارة والصناعة في الكويت نشاط 15 شركة مخالفة خلال ديسمبر الماضي. وقالت الوزارة في بيان لها إنها أوقفت نشاط 10 شركات صرافة وأربع شركات مجوهرات وشركة عقارات. وأضافت الوزارة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت الشهر الماضي 128 تدبيرا احترازيا يتعلق بالشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون. Advertisements وأوضحت أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 14 شركة عقارية وتسع شركات مجوهرات وشركة تأمين وشركة صرافة إضافة لإصدار أمر بإلزام 49 شركة عقارية و23 شركة مجوهرات وشركتي صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون. وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة بالوزارة إجراءات الترخيص لنحو 22 طلب تأسيس خلال نفس الشهر، بينها 19 شركة عقارية وثلاث شركات تأمين. إيقاف نشاط 15 شركة 10 شركات صرافة

4 شركات مجوهرات

شركة عقارات توجيه إنذارات لـ 25 شركة 14 شركة عقارية

9 شركات مجوهرات

شركة تأمين

شركة صرافة أمر إلزام بإجراءات لـ74 شركة 49 شركة عقارية

23 شركة مجوهرات

شركتي صرافة



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