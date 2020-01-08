وزير الصناعة يطلع على جهود مدينة العلوم والتقنية في دعم الابتكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث كان في استقباله رئيس المدينة الدكتور أنس الفارس، وعدد من مسؤولي المدينة.

وقدم الفارس شرحا عن المدينة ودورها في دعم البحث العلمي من خلال برامج دعم الجامعات والمراكز البحثية وأنشطة البحث والتطوير في المؤسسات ومراكز البحوث الوطنية الحكومية والخاصة، والمساهمة في تطوير النشاط البحثي الرصين لتحقيق أهداف حيوية محددة ذات أهمية اجتماعية واقتصادية ووطنية تخدم توجهات المملكة نحو تعزيز وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وتعرف الخريف على المشروعات البحثية التي تجريها المدينة من خلال معاهدها ومراكزها الوطنية وبرنامج مراكز التميز المشتركة ‏في عدد من قطاعات التنمية بهدف دعم وتطوير المحتوى المحلي.

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وأكد الفارس أن المدينة سعت إلى تقديم خدماتها التجارية والابتكارية لتحقيق أهداف التنمية والتطوير ومعالجة التحديات التي تواجه ضعف منظومة الابتكار والمحتوى المحلي التقني بالمملكة من خلال تسويق خدمات المختبرات، وخدمات تقنية المعلومات، والاستشارات الفنية وتسويق منتجات البحث والتطوير، ونقل التقنية، والحاضنات والمسرعات، والاستثمار في التقنيات، والتصنيع المتقدم.

مركز الابتكار

بعد ذلك زار وزير الصناعة مركز الابتكار للصناعة الرابعة، واستمع إلى شرح عن جهود المدينة في رفع القدرات التصنيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج «كامن» الذي يقدم خدمات التدريب والتصميم والهندسة العكسية والمساعدة على تصنيع النماذج الأولية للمنتجات، بالإضافة إلى تقديم استشارات فنية لتطوير منتجات الشركات، واستمع إلى نبذة عن مركز القدرات للصناعة الرابعة بالمدينة الصناعية الثانية في الرياض، المشترك مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، الذي سيتم افتتاحه في الربع الثاني من عام 2020، وسيكون نواة التحول الرقمي للمصانع في المملكة من خلال الخدمات الاستشارية التي سيقدمها للمصانع التي تخطط للتحول الرقمي.

معامل الطيران

وتخلل جولة الوزير في المدينة زيارة معامل الطيران الخاص بإنتاج منظومات الطائرات بدون طيار «صقر1» و»صقر 2 « و»صقر 4»، وطائرات سرب «النورس» وطائرة الهليكوبتر R22، بالإضافة إلى بعض أعمال ورش تصنيع هياكل الطائرات، ومختبر الجينوم السعودي، الذي يحتوي على تقنيات لها قدرة على معاينة وقراءة الجينوم والشفرات الوراثية بمختلف المستويات، ويوفر خدمات التسلسل الوراثي وخدمات تحليل المعلومات الوراثية المتعلقة بها، ومختبر الغرف النقية الذي يقدم خدماته لمعاهد المدينة والجامعات والشركات التجارية المحلية والصناعات الوطنية، ومختبر الشبكات الكهربائية الذكية للأبحاث والتطوير المشترك بين المدينة والشركة السعودية للكهرباء، الخاص بإجراء الاختبارات كاختبارات أنظمة القياس واتخاذ القرار والتحكم في شبكات التوزيع، وكذلك التمثيل الرقمي اللحظي للشبكات الذكية.