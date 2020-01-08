كتابة عدل متنقلة للمحكمة العمالية لتوثيق المنازعات الجماعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني بتخصيص كتابة عدل متنقلة مخصصة لخدمة المستفيدين في المحاكم العمالية، في خطوة تهدف لرفع كفاءة الخدمات العدلية، وتسهيل الخدمات للمستفيدين.

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وأوضحت العدل في بيان أمس أن كتابة العدل المتنقلة تقدم خدمات التوثيق في المنازعات العمالية الجماعية الناشئة بسبب العمل أو شروطه استكمالا لسعي الوزارة لتطوير الخدمات القضائية والعدلية للتسهيل على المستفيدين بأساليب مبتكرة والوصول بخدماتها إلى جميع فئاتهم في كل وقت وأي مكان.

ويندرج هذا التوجيه ضمن مبادرة كتابات العدل المتنقلة، دعما لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني، الخاصة برفع كفاءة الخدمات العدلية، وتسهيل الخدمات للمستفيدين، وتقليص أمد التقاضي واختصار الوقت والجهد في المنازعات الجماعية العمالية، وتسهيل إجراءات التقاضي مع تحقيق جميع الضمانات القضائية؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وذكرت الوزارة أن كتابة العدل المتنقلة المخصصة للمحكمة العمالية هي خدمة اجتماعية تقدمها للمستفيدين (العمال) في المنازعات العمالية الجماعية بسبب العمل أو شروطه، حيث يذهب كاتب العدل المكلف لدى المحكمة العمالية ليقدم للمستفيدين خدمات التوثيق فيما يتعلق بإجراءات التقاضي داخل مقار عملهم، أو في مكاتب التسوية الودية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لافتة إلى أن الخدمة تتم بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل حفظا لوقت المستفيدين وجهدهم وضمانا لحقوقهم.