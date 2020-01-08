شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 25 دولار وأوقية الذهب تهبط لـ 1555 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الذهب عالميا مساء اليوم قرابة 25 دولار، إذ هبطت أوقية الذهب إلى 1555 دولار الآن، بعد أن سجلت قرابة 1580 دولار، صباح اليوم فى أعلى سعر للمعدن النفيس منذ مارس 2013.

تراجع سعر الذهب بأكثر من 1.04% جاء نتيجة أن الرد الإيرانى على مقتل قاسم سليمانى لم يكن عنيفا، ولم يقابل قصف قاعدة أمريكية فى العراق أى تصعيد من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أول هانسن المحلل من ساكسو بنك "الذهب يقلص بعض المكاسب فى الوقت الحالى لأن الرد الانتقامى لم يكن عنيفا كما كانت تعتقد الأسواق والمستثمرون يجنون الأرباح لهذا السبب".

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وتابع: "كيف سيتحرك الذهب من هنا رهن بما سيقوله الرئيس دونالد ترامب حين تستيقظ أمريكا"، مضيفا أنه في نهاية المطاف إما سنرى الذهب يصعد فوق مستوى 1600 دولار أو ينزل إلى 1550 دولارا.

وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية أبدًا، وأضاف الرئيس الأمريكى، فى كلمة له بمؤتمر صحفى يعقده الآن، تعليقًا على استهداف إيران لقواعد أمريكية فى العراق: "الأمريكيون يجب أن يكونوا سعداء فلا يوجد أى أمريكى لقى مصرعه أو إصابات من قبل النظام الإيرانى.. لن ننعى أى ضحية.. فجميع العسكريين فى أمان".

سجلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 8-1-2020 ارتفاعا ملحوظا بقيمة 5 جنيهات، لكنها تراجعت بنفس القيمة فى التعاملات المسائية لتسجل 700 جنيها للجرام من عيار 21 مع توقعات بانخفاضات أخرى فى الأسعار، إذا استمر هبوط الأسعار العالمية.