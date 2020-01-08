شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. تفاصيل المشاركة المصرية بأهم معرض للنسيج فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 8 – 1 – 2020 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية الهامة، على رأسها المشاركة المصرية فى معرض هايم تكستايل فى فرانكفورت والذى يعد المعرض الأهم فى العالم، وطالبت الشركات بسرعة صرف المساندة التصديرية، ودعم صناعة المنسوجات قبل توقف العديد من المصانع نتيجة نقص السيولة ووجود مشكلات فى تدبير التمويل.

وأكدت الشركات على ضرورة أن تولى الحكومة اهتماما كبيرا لشركات الغزل والنسيج والمفروشات الخاصة التى يعمل بها نحو 1.2 مليون عامل مقابل نحو 45 ألف عامل فى شركات القطاع العام.

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