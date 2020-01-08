شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء بختام التعاملات..و"دبى" تخسر 3.57 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، متأثرة بالتوترات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط بعد ضربة إيران لمواقع عسكرية أمريكية فى العراق، وكانت "دبى" أكثر الخاسرين بنسبة تراجع بلغت 1.21%، وخسر رأس المال السوقى 3.57 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بضغوط هبوط القطاعات القيادية على رأسها البنوك والمواد الأساسية والطاقة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت هامشياً، كما تراجعت بورصتى قطر والبحرين.





بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.21% خاسراً 33.29 نقطة ليغلق عند مستوى 2713.48 نقطة، بضغوط هبوط كافة القطاعات، متأثرة بضرب إيران لأهداف عسكرية أمريكية.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 152.4 مليون سهم محققة ما قيمته 163.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2984 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 27 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.55%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.81%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.40%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.72%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.94%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.10%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.88%.

وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأسهم الأكثر تداولاً حسب القيمة، وبلغت 36 مليون درهم بحجم تداول 9 ملايين سهم، والذى تراجع بنسبة 1.23%.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.91% خاسرا 74.86 نقطة ليغلق عند مستوى 8124.11 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.35% خاسرا 152.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6359.89 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 160.7 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 20 شركة، فيما تراجعت 171 شركة.

وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.20%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.08%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.04%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.51%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.49%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.48%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.39%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.27%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.18%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.99%.

وجاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.80%، ثم مجموعة فتيحى نسبة 2.56%، ثم الخزف السعودى بنسبة 1.42%، فيما تصدر سهم "الدرع العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.33% ثم اتحاد الخليج بنسبة 3.23%، ثم مهارة بنسبة 3.21%.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط 5 قطاعات متأثرة بضرب إيران لأهداف عسكرية أمريكية فى العراق، أبرزها قطاع البنوك.

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وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% خاسراً 8.11 نقطة ليغلق عند مستوى 6121.73 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% خاسراً 9.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6799.07 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.1% خاسراً 4.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4781.70 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 151.3 مليون سهم بقيمة 55.4 مليون دينار كويتى عبر 7181 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.23%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.48%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.05%.

وجاء سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.76%، تلاه شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.58%، ثم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 7.55%، فيما تصدر سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9.09%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 8.68%.





بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.43% خاسرة 44.42 نقطة، لتغلق عند مستوى 10337.32 نقطة بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 67.9 مليون سهم بقيمة 212.9 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 4462 صفقة، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 33 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.01%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.26%.

وتراجعت أسهم فودافون قطر بنسبة 0.88%، المجموعة للرعاية الصحية بنسبة 2.82%، القطرية للصناعات التحويلية بنسبة 4.49%، الخليج للتأمين التكافلى بنسبة 4.35%، بنك قطر الأول بنسبة 3.45%، بنك قطر الدولى الإسلامى بنسبة 2.77%.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.42% خاسراً 6.69 نقطة ليغلق عند مستوى 1585.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات الفنادق والسياحة والبنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.7 مليون سهم بقيمة 558.2 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 80.71% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 4.76%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 17.63% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.68%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.35%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.73% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.25%، شركة إنفستكورب القابضة بنسبة 0.88%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.23%.