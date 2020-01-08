شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة في بياناتها الرسمية عن زيادة مخزون النفط في أمريكا بحوالي 1.2 مليون برميل إلى 431.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون تراجعها بحوالي 3.5 مليون برميل.



وارتفع مخزون البنزين بحوالي 9.1 مليون برميل إلى 251.6 مليون برميل في نفس الفترة بينما ارتفع مخزون المقطرات 5.3 مليون برميل إلى 139.1 مليون برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية انخفاض مخزون النفط في البلاد بحوالي 5.95 مليون برميل.