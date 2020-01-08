شكرا لقرائتكم خبر عن 11 شركة من المحلة يشاركون فى معرض هايم تكستايل للمنسوجات والمفروشات بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمادة الصامولى، رئيس إحدى الشركات المشاركة فى معرض هايم تكستايل للمنسوجات والمفروشات المنزلية فى فرانكفورت، أن الشركات المصرية فقدت العديد من عملائها، نتيجة ضعف السيولة وصعوبة الحصول على تمويلات بنكية للوفاء بما لديها من طلبيات للتصدير، وأضاف الصامولى فى تصريحات له اليوم، أنه لا يوجد مصنع واحد فى المحلة يعمل بكامل طاقته، بالرغم من إمكانية العمل بها للوفاء بمتطلبات الصادرات .

وأشار أنه سبق وارتفعت صادرات شركات المنسوجات والمفروشات لـ 754 مليون دولار، ويمكن للشركات تحقيق هذا الرقم الان ،لكن بدعم الحكومة لها، وتذليل عقبات الحصول على تمويلات مع صرف المساندة التصديرية المتأخرة .

وطالب بصرف جزء من المساندة المتأخرة، ولو حتى نسبة 70% منها، موضحا أن الشركات كانت تعتمد على عملاء يحصلون على المنتج المصرى، ويقومون بالتسديد بعد فترة 5 أو 6 أشهر .

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أضاف أن الشركات الان ليس لديها سيولة لذلك، وتحتاج للعميل الذى يدفع فور شحن المنتج له ، والنتيجة فقدان عملاء من دول كثيرة وتدهور أوضاع المصانع.

وأوضح أن المحلة كان يشارك منها سنويا نحو 30 شركة فى هذا المعرض العالمى، العام الحالى انخفضت لـ 11 شركة فقط، لافتًا أن الشركات تعانى أيضا نتيجة ارتفاع الأجور حوالى 300%، بجانب ارتفاع تكلفة المنتج نفسه نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز .

وشدد على اهمية دعم شركات الغزل والنسيج الخاصة، قبل ان تضطر من اللجوء لصندوق الطوارئ لتسديد رواتب العاملين فيها .