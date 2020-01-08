شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم ترتفع بأكثر من 2% وتعزز مكاسبها أعلى الحاجز النفسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم مواصلة مكاسبها بدعم من الطلب من جانب المستثمرين على المعادن النفيسة والنادرة كملاذ آمن في ظل التصعيد بالشرق الأوسط.



وزاد القلق الجيوسياسي في الأسواق العالمية اليوم بعد إعلان إيران الرد على مقتل جنرالها "قاسم سليماني" بهجوم صاروخي استهدف قاعدة جوية أمريكية في العراق.



وأكدت الحكومة الإيرانية على أن هجومها سفر عن مقتل 80 شخصاً وإصابة المئات وأنه يأتي ضمن ردها على مقتل "سليماني"، بينما نفى البيت الأبيض هذه الأنباء وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن الأمور تجري بشكل جيد.

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وبالتزامن مع الهجوم الصاروخي، سقطت طائرة تباعة للخطوط الجويةا لأوكرانية بعد إقلاعها من مطار العاصمة الإيرانية طهران مما أسفر عن مصرع 176 شخصاً كانوا على متنها.



وأكد مسؤولون إيرانيون على أن الطائرة سقطت لأسباب فنية، بينا أشار محللون وخبراء في صناعة الطيران إلى احتمالية إسقاطها عمدا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:56 بتوقيتت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 2060 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2064.8 دولار وأقل سعر عند 1990 دولارا.