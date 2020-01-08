شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع رغم تصاعد الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم على الرغم من تصاعد الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط عقب هجوم صاروخي شنته إيران على قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة في العراق.



وأكدت الحكومة الإيرانية أنها ردتت على مقتل جنرالها "قاسم سليماني" بهجمات صاروخية استهدفت قاعدة جوية أمريكية في العراق مما أسفر عن مقتل 80 شخصاً وإصابة المئات - على حد قولها - بينما تنفي الولايات المتحدة مصرع أي عناصر من صفوفها.



وكشفت بيانات حكومية اليوم أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 202 الف وظيفة خلال ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون إضافة 160 ألف وظيفة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل خمسين نقطة) إلى 28633 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 9099 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل عشر نقاط) إلى 3246 نقطة.