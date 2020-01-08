شكرا لقرائتكم خبر عن يونايتد ستيل يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم يونايتد ستيل (X) في آخر جلساته، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة على المدى القصير، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 3.15% بما يعادل 0.34 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 11.13 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 11.61، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 10.11. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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