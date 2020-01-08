شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يستند لدعمه الحالي – تحليل – 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.31% بما يعادل -0.27 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 87.86 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم 87.00، ليحاول السهم تجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 87.86، ليستهدف مستوى المقاومة 91.64.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه