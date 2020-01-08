شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر ينخفض بنطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة – تحليل – 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.33% بما يعادل -0.13 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 38.75 دولار، ويأتي انخفاض السهم في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، خاصة مع وجود الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن عليه عودة الاستقرار أعلى مستوى 38.87، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 40.13.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه