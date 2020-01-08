شكرا لقرائتكم خبر عن إنيفيديا يعزز من مكاسبه – تحليل – 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنيفيديا (NVDA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.21% بما يعادل 2.87 نقطة، ليستقر عند سعر 239.93 دولار، ويأتي ارتفاع السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وأيضاً مع تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كل ذلك يأتي في ظل استقرار السهم أعلى مستوى الدعم 228.56، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى البعيد (من 292.73 إلى 124.50).
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 228.56، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 253.07 الذي يمثل نسبة 76.4% منها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر إنيفيديا يعزز من مكاسبه – تحليل – 08-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.