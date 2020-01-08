شكرا لقرائتكم خبر عن إنيفيديا يعزز من مكاسبه – تحليل – 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنيفيديا (NVDA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.21% بما يعادل 2.87 نقطة، ليستقر عند سعر 239.93 دولار، ويأتي ارتفاع السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وأيضاً مع تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كل ذلك يأتي في ظل استقرار السهم أعلى مستوى الدعم 228.56، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى البعيد (من 292.73 إلى 124.50).

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 228.56، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 253.07 الذي يمثل نسبة 76.4% منها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه