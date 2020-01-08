شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مورجان ستانلي (MS) بصورة طفيفة في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على استعادة تعافيه، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.20% بما يعادل -0.10 نقطة، ليستقر عند سعر 50.92 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 51.37، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 53.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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