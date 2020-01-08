شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز الفهد مستشاراً مالياً لتخفيض رأسمال "أسمنت المدينة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت المدينة عن تعيين شركة عبدالعزيز بن حمد الفهد وشركاه محامون كمستشاراً قانونياً لتخفيض رأس المال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية بخصوص تخفيض رأس المال في حال توفرها.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتخفيض رأس المال بنسبة 26%، من 1.892 مليار ريال إلى 1.4 مليار ريال، ليتراجع عدد الأسهم من 189.2 مليون سهم إلى 140 مليون سهم بعد التخفيض.

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وقالت الشركة، إنه سيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق المصادر الذاتية للشركة والاقتراض وسيتضمن تعميم المساهمين جميع التفاصيل، كما لن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على عمليات الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 50.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 2.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة أرباح بلغت 124.2 مليون ريال خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 32.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.