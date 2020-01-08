النفط يرتفع لاعلى مستوى في 4 اشهر بعد قصف ايران قاعدة "عين الاسد"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

ارتفعت اسعار النفط اليوم الاربعاء لاعلى مستوى في اربعة اشهر مسجلة 71.75 دولار لبرميل خام برنت عقب قصف ايران قاعدة (عين الاسد) الجوية التي تضم جنودا امريكيين بالعراق ما اثار المخاوف من صراع متصاعد وتعطل امدادات النفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار بما يعادل 2.7 بالمئة الى 70.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش بعد ان زادت في وقت سابق من الجلسة الى 71.75 دولار وهو اعلى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر الماضي.

كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط نحو دولارين بما يقرب من ثلاثة في المئة مسجلة 64.30 دولار للبرميل ولامس نفس الخام في وقت سابق 65.85 دولار وهو اعلى سعر له منذ شهر ابريل الماضي.

وفي هذا السياق قال الخبير النفطي عبدالحميد العوضي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان التوترات الاخيرة في الشرق الاوسط لها انعكاس وارتباط مباشر على اسعار النفط نظرا لحساسية المنطقة واحتوائها على اكبر احتياطيات نفطية بالعالم اذ تصدر يوميا نحو 18 مليون برميل نفط.

واوضح العوضي ان منطقة الخليج يدخلها يوميا من 50 الى 60 ناقلة نفط مشيرا الى ان اسعار النفط اليومية "تتذبذب وفقا للاوضاع الجيوسياسية والتوترات التي تشهدها المنطقة".

وذكر ان اسعار النفط تشهد ارتفاعا منذ بدء التوتر بين واشنطن وطهران عقب انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي الايراني في مايو 2018 وكذلك تعرض منشأتين في شركة (ارامكو) السعودية لهجوم صاروخي فضلا عن تعرض ناقلتين نفط في خليج عمان لهجوم ايراني "وكلها عوامل ساهمت في هذه الارتفاعات".

وافاد ان اسعار النفط ارتفعت نحو ثلاثة دولارات هذا الاسبوع بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في عملية تبنتها وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) فضلا عن تصاعد المخاوف من ردود فعل ايرانية على حادثة الاغتيال.

وقال ان رد الفعل الايراني على مقتل سليماني جاء فجر اليوم اذ تم استهداف قاعدة (عين الاسد) الجوية التي تضم جنودا امريكيين في العراق وارتفعت الاسعار اثر الهجوم الى 70 دولارا للبرميل ثم عاودت النزول عازيا ذلك لتوافر كمية كبيرة من النفط الامريكي في السوق اضافة الى اخذ معظم الدول احتياطاتها تحسبا لاوقات الازمات.

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واشار الى ان الصين واليابان وكوريا الجنوبية لديها احتياطيات تبلغ 1.2 مليار برميل تغطي احتياجاتها لنحو ثلاثة اسابيع.

واضاف ان "قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) بخفض الانتاج 500 الف برميل يوميا اعتبارا من بداية يناير الجاري كان لها دور في ارتفاع اسعار النفط بشكل نسبي".

وتوقع ان تدور اسعار النفط بين 75 و80 دولارا في حال زيادة التوتر وقيام واشنطن برد فعل على الهجوم الايراني الذي استهدف قاعدة (عين الاسد) في العراق فجر اليوم.

واعلنت ايران فجر اليوم الاربعاء قصف قاعدة (عين الاسد) الجوية التي تضم جنودا امريكيين في العراق ردا على مقتل قاسم سليماني.

وقال التلفزيون الايراني الرسمي ان الحرس الثوري قصف القاعدة بالصواريخ ردا على مقتل قاسم سليماني محذرا الولايات المتحدة من "القيام بأي تحرك او اعتداء آخر".

وفي ذات السياق اكدت وسائل اعلام عراقية استهداف قاعدة (عين الاسد) العسكرية في محافظة الانبار بتسعة صواريخ باليستية دون الكشف عن حجم الخسائر الناجمة عنها.

بدوره اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعد الهجوم الصاروخي الايراني " يتم حاليا تقييم الخسائر والاضرار .. حتى الآن الامور جيدة جدا".