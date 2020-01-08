الشباب والرياضة تعلن عن وظائف جديدة.. رواتب تصل لـ 4000 الآف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب"، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وفي إطار عمل بنك توظيف "طوّر وغيّر"، تنظيم يوم مفتوح للتوظيف في أحد محلات هايبر ماركت، للعمل بفروع الشركة بالسادس من أكتوبر.

ويقام الملتقى يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير الحالي من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً، بمركز شباب أرض اللواء عند مزلقان أرض اللواء بالجيزة.

وظائف الملتقى

- موظف فرع: مرتب 2700 جنيه.

"تشغيل الشباب" يعلن عن وظائف بإحدى شركات تصنيع أسلاك السيارات

محافظ جنوب سيناء

محافظة جنوب سيناء تعلن عن وظائف قيادية شاغرة

- مساعد مسئول فرع: مرتب 3100 جنيه.

- مسؤول فرع: مرتب 4000 جنيه.

تفاصيل الوظائف

1- تأمين اجتماعي.

2- تأمين طبي.

3- مكان عمل لائق ومرتبات جيدة.

Advertisements

4- الترقيات والحوافز المستمرة للعاملين وتطويرهم وتدريبهم بشكل مستمر.

شروط الوظائف

1- مؤهل عالِ أو فوق متوسط.

2- تحديد الموقف من التجنيد للذكور.

3- أن يكون متفرغا للعمل.

4- مقبول في اللغة الإنجليزية.

5- ألا يزيد السن عن 35 عامًا.

6- ذكور وإناث.

7- بالنسبة لمساعد ومسؤول الفرع يشترط الخبرة.

وللتقدم للوظائف يمكنك الحضور مباشرة في اليوم والموعد المحددين بمركز شباب أرض اللواء بعد ملء استمارة التقديم التي تتيحها الوازرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.