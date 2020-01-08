شكرا لقرائتكم خبر عن شركات المنسوجات تطالب بسرعة صرف المساندة التصديرية لدعم الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الشركات المصرية المشاركة فى معرض هايم تكستايل فى فرانكفورت، بسرعة صرف المساندة التصديرية، ودعم صناعة المنسوجات قبل توقف العديد من المصانع نتيجة نقص السيولة ووجود مشكلات فى تدبير التمويل .

وأكدت الشركات على ضرورة أن تولي الحكومة اهتماما كبيرا لشركات الغزل والنسيج والمفروشات الخاصة التى يعمل بها نحو 1.2 مليون عامل مقابل نحو 45 ألف عامل فى شركات القطاع العام.

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وأشار أسامة الشيخ رئيس مجموعة شركات الشيخ، إلى أن صادرات القطاع البالغة نحو 550 مليون دولار، تراجعت عام 2019 بنحو 25% نتيجة المشكلات التى تعاني منها الشركات، لافتا فى تصريحات للوفد الإعلامي المصري بمعرض هايم تكستايل، إلى أن بعض المصانع تعمل بأقل من نصف طاقتها، فيما سرحت بعض المصانع جزء من العمال نتيجة تأخر صرف المساندة التصديرية التى تعتبر جزء من تكلفة المنتج .

وأضاف أنه لابد من تدخل الحكومة، لإنقاذ الصناعة حتى يتم زيادة الصادرات بل ومضاعفتها لتوفير السيولة، موضحا أن الصناعة متوارثة عبر الأجيال وبالتالي لا بديل عنها بالنسبة لمجموعة الشيخ.

وكشف أسامه الشيخ أنه أرسل مذكرة لمجلس الوزراء ولوزيرة التجارة والصناعة، بمشكلات شركات المنسوجات فى مدينة المحلة لحلها ومساعدة المصانع على الوقوف مجددا، ولا سيما أن مصانع القطاع العام كلفت الدولة نحو 75 مليار جنيه حتي الآن .